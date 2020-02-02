Кардиологи рассказали о реальной эффективности "умных" часов

Так, по его словам, устоявшееся мнение о том, что “умные” часы способны отслеживать местонахождение и передавать эти данные- действительно имеет место быть, однако эту опцию можно отключить в меню настроек. Также врач прокомментировал слухи о вредном излучении данных гаджетов. ”Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного излучения”, – рассказал Иванов.

Врач также сообщил о реальной эффективности “умных” часов в области медицины, отметив их способность мониторить сердечный ритм, артериальное давление, а также анализировать уровень сахара в крови и фазы сна. Также он выделил функцию стимулирования владельца на выполнение физической активности. ”Проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру”, — рассказал специалист.