Кариес оказался опасным для мозга

Специалист сообщил, что порядка 70% детей в России до 12 лет сталкиваются с кариесом. Взрослые же страдают от кариеса еще чаще, вплоть до 99%. Если не обращать внимание на здоровье зубов можно спровоцировать не только проблемы с полостью рта, но и для другими важными органами.

”Зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней - от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции”, — поделился Шевченко. Сам кариес провоцируется нарушением экологического баланса между бактериями.