"Карманный" игровой компьютер на Windows 10 поступит в продажу в октябре

Так, согласно данным источников, поступит Aya Neo Founder Edition в продажу уже в следующем месяце. Известно, что компьютер оснастят мощным железом. Новинке приписывают шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 4500U и графический процессор AMD Radeon Vega. В то же время, размер оперативной памяти может составить порядка 16 ГБ DDR4-4266 LPDDR4X. Компьютер могут оборудовать SSD PCle MVMe размером в 512 ГБ. Aya Neo Founder Edition может получить 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280 × 800 пикселей, аккумулятор на 47 ВтЧ, WiFi 6 и акселерометр.

На данный момент информация о стоимости портативной консоли не разглашается. Отмечается, что новинка станет аналогом популярной приставки Nintendo Switch, но на базе операционной системы Windows.