Наука и технологии
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"Карманный" игровой компьютер на Windows 10 поступит в продажу в октябре
Речь о Aya Neo Founder Edition
Нескольким ранее создатели “карманного” игрового компьютера Aya Neo на Windows 10 показали прототип новинки. Сейчас же стало известно, когда она поступит в продажу.
Так, согласно данным источников, поступит Aya Neo Founder Edition в продажу уже в следующем месяце. Известно, что компьютер оснастят мощным железом. Новинке приписывают шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 4500U и графический процессор AMD Radeon Vega. В то же время, размер оперативной памяти может составить порядка 16 ГБ DDR4-4266 LPDDR4X. Компьютер могут оборудовать SSD PCle MVMe размером в 512 ГБ. Aya Neo Founder Edition может получить 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280 × 800 пикселей, аккумулятор на 47 ВтЧ, WiFi 6 и акселерометр.
На данный момент информация о стоимости портативной консоли не разглашается. Отмечается, что новинка станет аналогом популярной приставки Nintendo Switch, но на базе операционной системы Windows.