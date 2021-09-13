Карманный компьютер Raspberry Pi переделали в оружие борьбы с садовыми вредителями

Исследователи из Университета Тренто начали испытания высокотехнологичных решений для защиты садов от насекомых-вредителей. Команда ученых и инженеров использует компьютер Raspberry Pi и собственную платформу машинного обучения для обнаружения вредителей раньше, чем их количество достигнет опасной для урожая отметки. Это позволяет на ранних сроках заметить появление нежелательных насекомых, отследить темп роста их количества и предпринять меры по уничтожению, прежде чем появится риск потерять часть урожая.

Умные ловушки на солнечных батареях при помощи запаха заманивают насекомых в специальную зону, где подключенная к Raspberry Pi камера делает снимки и определяет количество нежелательных насекомых. Для испытаний команда обучила нейросеть распознавать яблонную плодожорку, однако специалисты отметили, что платформу можно обучить для оценки количества любых других насекомых.