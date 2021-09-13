Карманный компьютер Raspberry Pi переделали в оружие борьбы с садовыми вредителями

Карманный компьютер Raspberry Pi переделали в оружие борьбы с садовыми вредителямиЕще один необычный сценарий использования машинного зрения и нейросети
Исследователи из Университета Тренто начали испытания высокотехнологичных решений для защиты садов от насекомых-вредителей. Команда ученых и инженеров использует компьютер Raspberry Pi и собственную платформу машинного обучения для обнаружения вредителей раньше, чем их количество достигнет опасной для урожая отметки. Это позволяет на ранних сроках заметить появление нежелательных насекомых, отследить темп роста их количества и предпринять меры по уничтожению, прежде чем появится риск потерять часть урожая.
Умные ловушки на солнечных батареях при помощи запаха заманивают насекомых в специальную зону, где подключенная к Raspberry Pi камера делает снимки и определяет количество нежелательных насекомых. Для испытаний команда обучила нейросеть распознавать яблонную плодожорку, однако специалисты отметили, что платформу можно обучить для оценки количества любых других насекомых.
University of Trento
В документах исследователей указано, что изначально проект планировали реализовать на базе Raspberry Pi 4 из-за высокой производительности этого микрокомпьютера. Однако в ходе испытаний приоритет отдали низкому энергопотреблению, чтобы система могла работать только от солнечных батарей. В итоге конфигурация получилась следующая: солнечные батареи обеспечивают энергией камеру, микрокомпьютер, радиочип дальнего радиуса действия и модуль Intel Neural Compute для машинного обучения. Система распознает попавших в ловушку насекомых, выделяет красной рамкой яблонную плодожорку, а когда ее количество становится слишком большим — отправляет уведомления фермерам.