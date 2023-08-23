Каршеринг BelkaCar внедрит рейтинг водителей после инцидента с уколовшимся наркотиком ребёнком

В компании подчеркнули, что BelkaCar активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках досудебной проверки. Как только будут известны её результаты, будут также приняты соответствующие меры в отношении пользователя, нарушившего условия использования сервиса.

Помимо этого, сервис вводит рейтинг водителей, который будет зависеть не только от стиля вождения, но и от наличия нарушений внутренних правил сервиса — грязь, мусор и посторонние предметы в салоне.

В BelkaCar отметили, что сведения о состоянии рейтинга каждого отдельного водителя будут обновляться на основании данных после каждой поездки.