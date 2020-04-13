Каршеринг Яндекса приостановил свою работу в Москве из-за коронавируса

Практически сразу после публикации нового указа мэра Москвы Сергея Собянина, представители Яндекс.Драйва заявили о том, что сервис временно “замораживает” свою работу за исключением тех случаев, когда в аренду берутся автомобили бизнес-класса, а также грузовые автомобили на длительный срок до двух недель. Правда, практически сразу же после этого департамент транспорта Москвы пояснил, что подобные условия прямо нарушают указания мэра, в связи с чем в Яндексе скорректировали принятые меры.

”Яндекс.Драйв временно приостанавливает оказание услуг с 13 до 19 апреля в Москве. Мы приносим свои извинения за ошибочную коммуникацию о работе сервиса - арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя, в связи с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области”, — рассказали представители Яндекса.