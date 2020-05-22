Каршеринги возобновят свою работу в Москве уже на следующей неделе

Речь идет как минимум о таких сервисах, как Яндекс.Драйв, Делимобиль, YouDrive и BelkaCar — именно их представители связались с информационным агентством ТАСС, сообщив о своих планах.

”Мы рады, что можем вернуться к работе, пусть и в таком непривычном формате. Мы уже сделали соответствующие доработки в нашем сервисе, пользователи смогут вносить номера пропусков при бронировании авто. После каждой аренды мы будем отправлять машины на дезинфекцию, надеемся, что уже скоро мы сможем заработать в стандартном режиме”, — заявила пресс-служба YouDrive.

О готовности поддерживать необходимую чистоту в автомобилях и проверять наличие цифровых пропусков заявили и прочие игроки рынка, упомянутые чуть выше в материале.