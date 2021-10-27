Каршерингу в России разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки глаза

Такое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, оно вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. В частности, речь идёт о разрешении нефинансовым организациям собирать и обрабатывать биометрические данные при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом. Иными словами, в случае работы в такси или аренды автомобиля, эти сервисы имеют право собирать, обрабатывать и хранить биометрические данные пользователей.

В профессиональной среде неоднозначно оценили инициативу представительства. В Яндексе отметили, что специалисты компании проанализируют потенциальные возможности для своих сервисов такси и каршеринга. Представитель такси «Максим» рассказал, что биометрия позволит точно идентифицировать того, кто за рулём, поэтому в компании в целом положительно оценивают будущее нововведение, но уровень затрат на его реализацию пока не подсчитан.

Издатель отраслевого портала «Трушеринг» Юрий Николаев убеждён, что сервисам каршеринга это не нужно. По его словам, пока неизвестно, как технически будут собирать такие данные и кто будет платить за организацию передачи биометрии пользователей, и каким будет формат доступа к этим данным.