Картину, созданную роботом, продали за $ 1 миллион

Автор работы — Ai-Da, ультрареалистичный гуманоидный робот-художник, способный разговаривать, анализировать и генерировать идеи. Она не только создала портрет Тьюринга, но и объяснила его значение, отмечая, что работа побуждает зрителей задуматься о «божественной» роли искусственного интеллекта и его влиянии на общество. В своем заявлении робот подчеркнула, что ее искусство помогает начать диалог о месте технологий в жизни человека.

Ai-Da, названная в честь первого программиста Ады Лавлейс, была создана специалистом по современному искусству Айданом Меллером вместе с командой ученых из Оксфордского и Бирмингемского университетов. Меллер отметил, что, как и великие художники прошлого, Ai-Da выражает дух времени, используя технологии для обсуждения проблем, которые волнуют общество.

Творческий процесс Ai-Da впечатляет. Она использует камеры в глазах, чтобы запечатлеть изображение, после чего, на основе анализа стиля, тона и текстуры, создает уникальное произведение искусства. Картина Тьюринга выполнена в сдержанных тонах, символизируя трудности, которые Тьюринг предсказывал в отношении будущего технологий.