Карты дорог в южных городах России получили HD-обновление

«Яндекс Карты» представили высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России, таким как Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. На обновлённой карте дороги теперь выглядят так, как они есть на самом деле: с разметкой по полосам, местами для парковки и островками безопасности. Эта функция особенно полезна для тех, кто планирует путешествовать на автомобиле и хочет легко ориентироваться в незнакомых городах.

Теперь в приложении можно увидеть более 140 видов разметки на дорогах и магистралях этих городов. Это включает все — от границ полос до парковочных мест. Также карты предлагают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос, что помогает водителям уверенно маневрировать на развязках и вовремя перестраиваться перед поворотами. В итоге в сервисе теперь детализировано более 2000 км дорог юга России.

Подробные карты были созданы с использованием технологии репроецирования панорам. Этот инструмент накладывает панорамы на спутниковые снимки, что позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс создания карт. Все новшества доступны в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», включая поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователям достаточно построить маршрут и следовать по нему.