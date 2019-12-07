Карты Google начнут предупреждать пользователей о темных переулках

В сообществе мобильных разработчиков XDA сообщается, что на данный момент в картах Google Maps уже были замечены признаки появления нового слоя. Так, наиболее освещенные улицы выделяются на карте желтым цветом, обеспечивая пользователям более безопасную прогулку, избегая темных улиц.

На данный момент Google не подтверждала нововведение. Однако по словам экспертов, функция появится уже в ближайшие месяцы. Предполагается, что тестировать опцию будут в первую очередь в Индии, поскольку именно в этой стране зафиксирован один из самых высоких показателей нападений.