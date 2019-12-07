Наука и технологии
Сегодня 09:49
Карты Google начнут предупреждать пользователей о темных переулках
Новая функция обезопасит ночные прогулки
Возможно уже в ближайшее время в Google Maps появится довольно полезная функция, которая сделает ночные прогулки более безопасными. Так, код бета-версии Google Maps содержит упоминание о новой опции сервиса, которая будет выявлять неосвещенные улицы. Также сообщается, что в карты внедрят градацию степени освещенности.
В сообществе мобильных разработчиков XDA сообщается, что на данный момент в картах Google Maps уже были замечены признаки появления нового слоя. Так, наиболее освещенные улицы выделяются на карте желтым цветом, обеспечивая пользователям более безопасную прогулку, избегая темных улиц.
На данный момент Google не подтверждала нововведение. Однако по словам экспертов, функция появится уже в ближайшие месяцы. Предполагается, что тестировать опцию будут в первую очередь в Индии, поскольку именно в этой стране зафиксирован один из самых высоких показателей нападений.