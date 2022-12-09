Карты «Мир» могут снова заработать в Казахстане

При этом в том же своём сообщении американское министерство уточнило, что все операции с данной платёжной системой всё равно останутся под особым контролем. Связано это с целью недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, отдельные банки, которые проявят желание вернуть поддержку карт «Мир», смогут сделать это без какого-либо препятствия со стороны как минимум США.