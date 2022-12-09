Карты «Мир» могут снова заработать в Казахстане

Карты «Мир» могут снова заработать в КазахстанеНужно лишь желание местных банков
Пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан поделилась интересной информацией. Оказалось, что местные банки получили разрешение от Министерства финансов США на осуществление операций по платёжным картам системы «Мир».
Фото: Банки.ру
Сообщается, что речь идёт лишь о тех картах, которые принадлежат частным лицам, т.е. гражданам, мигрировавшим в Казахстан из России.
8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США, в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.
При этом в том же своём сообщении американское министерство уточнило, что все операции с данной платёжной системой всё равно останутся под особым контролем. Связано это с целью недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.
Таким образом, отдельные банки, которые проявят желание вернуть поддержку карт «Мир», смогут сделать это без какого-либо препятствия со стороны как минимум США.