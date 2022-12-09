Наука и технологии
17:17, 09 декабря 2022
1 мин.

Карты «Мир» могут снова заработать в Казахстане

Нужно лишь желание местных банков

Пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан поделилась интересной информацией. Оказалось, что местные банки получили разрешение от Министерства финансов США на осуществление операций по платёжным картам системы «Мир».

Карты «Мир» могут снова заработать в Казахстане

Фото: Банки.ру

Сообщается, что речь идёт лишь о тех картах, которые принадлежат частным лицам, т.е. гражданам, мигрировавшим в Казахстан из России.

8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США, в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан

При этом в том же своём сообщении американское министерство уточнило, что все операции с данной платёжной системой всё равно останутся под особым контролем. Связано это с целью недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, отдельные банки, которые проявят желание вернуть поддержку карт «Мир», смогут сделать это без какого-либо препятствия со стороны как минимум США.

Новости партнеров
Новости партнеров