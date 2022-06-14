Карты МИР оказались не нужны мошенникам: у россиян почти перестали воровать банковские данные

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Карты МИР оказались не нужны мошенникам: у россиян почти перестали воровать банковские данныеЭксперт объяснил почему
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что с апреля текущего года мошенников больше не интересуют банковские карты россиян.
Учитывая, что в большинстве это карты МИР, злоумышленники ничего не могут сделать с полученными данными, так как любые операции по этим картам доступны только в России. А мошенники в основном действуют из-за рубежа.
Как отметил эксперт, «Лаборатория Касперского» ведёт графики таких киберинцидентов.