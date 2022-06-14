Карты МИР оказались не нужны мошенникам: у россиян почти перестали воровать банковские данные

Учитывая, что в большинстве это карты МИР, злоумышленники ничего не могут сделать с полученными данными, так как любые операции по этим картам доступны только в России. А мошенники в основном действуют из-за рубежа.

Как отметил эксперт, «Лаборатория Касперского» ведёт графики таких киберинцидентов.