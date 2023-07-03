Карты «Мир» заработают в пяти-шести новых странах уже в 2023 году

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ, Алла Бакина, сообщила, что в этом году планируется ввести отечественные карты в пять-шесть новых стран.

Бакина отметила, что хотя некоторые государства опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике, есть и те, которые готовы к сотрудничеству и не боятся об этом говорить.

Картой «Мир» уже сейчас можно пользоваться на Кубе. Бакина подчеркнула, что кубинская сторона активно подготавливает POS-терминалы, чтобы российские карты работали во всей POS-терминальной сети Кубы, что, по её мнению, будет удобно для туристов.

Также стоит отметить, что пять отечественных банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием зарубежных банков-партнёров.

Количество таких партнёров достигло 14, а операции по переводу средств через систему «Мир» растут.