Карты станут детальней: Россия «прокачала» спутники, которые делают снимки

Россия сможет делать радиолокационные снимки Земли с высоким разрешением, подобным тому, что предлагает Google Maps, благодаря спутнику «Кондор-ФКА-М». Эту информацию подтвердил Алексей Рабочий, главный конструктор и директор Объединённой дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения. Новое поколение спутников имеет особенность в изменении геометрии радиолокатора и замене облучателя. Это привело к увеличению углов сканирования и достижению разрешения до 0,5 метра при детальной съёмке.

Спутник «Кондор-ФКА» будет запущен с помощью ракеты «Союз-2.1а» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Восточный. Запуск запланирован на 27 мая. Второй спутник «Кондор-ФКА» планируется запустить в 2024 году, как сообщил представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев.