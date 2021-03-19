Карты Visa позволят платить биткоинами в обычных терминалах

Глава Visa Альфред Келли выступил с заявлением, в котором отметил, что компания намерена не только обеспечить возможность покупки биткоинов с помощью карт Visa, но и дать возможность тратить цифровые деньги практически в любой точке планеты.

Келли отметил, что криптовалюта, в теории, может стать новым полноценным платёжным средством, пишет Finance Magnates. При этом в Visa не перестают уделять внимание и стейблкоинам — криптовалюте, которая привязана к базовому активу, например, фиатной валюте (рубли, доллары и т.д).