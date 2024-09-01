Карты Яндекса «научили» оценивать загруженность организаций

В приложении «Яндекс Карт» теперь появилась возможность отслеживать загруженность различных организаций в течение дня. Это обновление поможет пользователям выбрать подходящее время для визита, чтобы избежать очередей в музеях или долгого ожидания столика в любимом кафе.

График загруженности доступен для различных мест, таких как рестораны, библиотеки, музеи и зоопарки по всей России. Чтобы увидеть эту информацию, достаточно найти нужное заведение и открыть его карточку, прокрутив немного вниз. Система подскажет, сколько людей обычно посещает организацию в разные дни и часы, показывая статусы от «обычно мало посетителей» до «обычно много посетителей».

Алгоритм, Яндекс Карт вычисляет загруженность на основе обезличенных данных о геопозиции пользователей, которые делятся своими координатами в приложении. Он обновляет информацию еженедельно и представляет её в виде графиков. Эта функция уже доступна для пользователей iOS, а в ближайшее время она появится и на Android.