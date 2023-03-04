Карты заменили не все: число карт «Мир» выросло на 60% после ухода Visa и Mastercard из РФ

01:24, 04 марта 2023
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Карты заменили не все: число карт «Мир» выросло на 60% после ухода Visa и Mastercard из РФРассказала представитель Банка России
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на встрече, организованной Ассоциацией банков России, рассказала о росте числа карт, выпущенных платёжной системой «Мир».
Фото: Discover24.ru
В 2022 году количество карт «Мир» достигло 182,3 млн штук, это на 60% больше, чем в 2021 году. Такая заинтересованность россиян в картах отечественной платёжной системы обусловлена уходом из страны международных операторов Visa и MasterCard.
При этом даже после ухода этих систем из России, их карты, выпущенные российскими банками, продолжали работать, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платёжных карт (НСПК) — оператор платёжной системы «Мир».