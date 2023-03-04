Карты заменили не все: число карт «Мир» выросло на 60% после ухода Visa и Mastercard из РФ

В 2022 году количество карт «Мир» достигло 182,3 млн штук, это на 60% больше, чем в 2021 году. Такая заинтересованность россиян в картах отечественной платёжной системы обусловлена уходом из страны международных операторов Visa и MasterCard.

При этом даже после ухода этих систем из России, их карты, выпущенные российскими банками, продолжали работать, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платёжных карт (НСПК) — оператор платёжной системы «Мир».