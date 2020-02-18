Каски времен Первой мировой войны по уровню защиты оказались лучше современных аналогов
Для этого авторы, собственно, провели сравнение эффективности современных касок с самыми первыми предшественниками. По итогу оказалось, что каски, произведенные во Франции во времена Первой мировой войны по уровню защиты оказались даже лучше современных аналогов. Что интересно, именно французы стали первыми оснащать своих солдат подобным видом защиты — до них армии разных стран не имели касок, защищающих головы военнослужащих.
”Вероятной причиной эффективности французской каски является гребень на верхней части шлема, который разделяет ударную волну и отражает взрыв”, — рассказал соавтор исследования, отвечая на вопрос о том, почему же старые каски, произведенные французскими инженерами, умудряются оставаться столь прочными даже для наших времен.