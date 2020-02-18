Каски времен Первой мировой войны по уровню защиты оказались лучше современных аналогов

В научном журнале PLOS One опубликовали результаты свежего исследования, согласно которым выходит, что каски, произведенные во времена Первой мировой войны, защищали от артиллерийских взрывов так же хорошо, как и современные шлемы. При этом были варианты касок, которые по данной характеристике даже обгоняли решения из 21 века.