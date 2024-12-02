Касперская предложила создать специальный язык программирования для ИИ

Наталья Касперская, президент InfoWatch, заявила, что России нужны собственные платформы и языки программирования для искусственного интеллекта. По её словам, текущая зависимость от иностранных решений создаёт риски, так как зарубежные технологии не всегда соответствуют запросам отечественного рынка. Она отметила, что практически весь ИИ в стране базируется на зарубежных разработках, а собственных аналогов у России пока нет.

Касперская считает, что создание таких технологий требует государственной поддержки, поскольку для частного сектора это экономически невыгодно. Она сравнила ситуацию с видеосервисами, где шесть российских платформ конкурируют с YouTube, но результат остаётся неочевидным. Кроме того, она упомянула отток высококвалифицированных специалистов за рубеж, что снижает потенциал отрасли. По её мнению, удержать профессионалов можно через снятие ограничений на ИТ-ипотеку и активное сотрудничество вузов с корпорациями.

В то же время, эксперты скептически оценивают необходимость разработки новых языков программирования, если они не будут востребованы за пределами страны. Они также сомневаются в эффективности государственной поддержки подобных инициатив, подчёркивая, что рынок сам лучше справляется с такими задачами.