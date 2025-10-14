Касперский объяснил, как хакеры используют ИИ: «кормят» испорченными данными

По словам эксперта, киберпреступники применяют ИИ и машинное обучение для сложных атак, включая использование вредоносных данных для создания управляемых аномалий в самом ИИ. На выставке GITEX Евгений Касперский отметил, что нейросети, изначально не предназначенные для киберпреступлений, сейчас применяются как легально, так и злоумышленниками. Он подчеркнул, что технологии могут служить как для защиты, так и для атак в цифровом пространстве.

Хакеры буквально «скармливают» нужные им испорченные данные ИИ, от чего система «сходит с ума».

«Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума», — подчеркнул эксперт.