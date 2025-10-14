Касперский объяснил, как хакеры используют ИИ: «кормят» испорченными данными

Опубликовано 14 октября 2025, 16:421 мин.
Касперский объяснил, как хакеры используют ИИ: «кормят» испорченными даннымиИ используют для сложных атак
Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, как хакеры обучают ИИ для проведения кибератак.
По словам эксперта, киберпреступники применяют ИИ и машинное обучение для сложных атак, включая использование вредоносных данных для создания управляемых аномалий в самом ИИ. На выставке GITEX Евгений Касперский отметил, что нейросети, изначально не предназначенные для киберпреступлений, сейчас применяются как легально, так и злоумышленниками. Он подчеркнул, что технологии могут служить как для защиты, так и для атак в цифровом пространстве.
Хакеры буквально «скармливают» нужные им испорченные данные ИИ, от чего система «сходит с ума».
«Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума», — подчеркнул эксперт.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков