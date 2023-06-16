Касперский предрек масштабные кибератаки на Россию

Глава «Лаборатории Касперского», Евгений Касперский, раскрыл, что Россия подвергается значительным кибератакам из-за своего большого населения и множества объектов. По словам Касперского, их компания видит кибератаки во всем мире из-за своего глобального бизнеса. Он также подчеркнул, что эти атаки становятся все сложнее, но их компания разрабатывает новые продукты, способные справиться даже с самыми продвинутыми атаками, как недавний случай с iPhone.

Глава компании также отметил, что общая картина кибератак на Россию примерно такая же, как и в других развитых странах. Он уверен, что уровень угрозы в целом сопоставим.

Недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о разоблачении разведывательной операции, проведённой американскими спецслужбами, связанной с инфицированием тысяч iPhone, включая те, которые были зарегистрированы на зарубежных посольствах в России. Кроме того, «Лаборатория Касперского» сообщила о целевых кибератаках на устройства Apple сотрудников компании по всему миру, в результате которых были обнаружены.