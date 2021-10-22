Касперский создал систему борьбы с беспилотниками

Комплекс называется Kaspersky Antidrone. Его разработчик Владимир Туров рассказал, что в систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети. «Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов», — рассказал создатель комплекса.

На систему Kaspersky Antidrone уже есть много заказчиков. По словам Турова, комплекс покупают аэропорты, а также организаторы крупных массовых мероприятий и стадионов.

О создании подобного комплекса ещё в прошлом году говорил глава компании-производителя Евгений Касперский, Речь шла системе обнаружения дронов, подлетающих к любому объекту. Что, собственно, и было представлено в этом году.