Касперский создал систему борьбы с беспилотниками

Наука и технологии
Вчера в 23:51
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Касперский создал систему борьбы с беспилотникамиКак и обещал
Известная российская компания «Лаборатория Касперского» создала комплекс обнаружения и подавления беспилотников. Разработка была представлена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021».
Комплекс называется Kaspersky Antidrone. Его разработчик Владимир Туров рассказал, что в систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети. «Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов», — рассказал создатель комплекса.
На систему Kaspersky Antidrone уже есть много заказчиков. По словам Турова, комплекс покупают аэропорты, а также организаторы крупных массовых мероприятий и стадионов.
О создании подобного комплекса ещё в прошлом году говорил глава компании-производителя Евгений Касперский, Речь шла системе обнаружения дронов, подлетающих к любому объекту. Что, собственно, и было представлено в этом году.
Источник: ТАСС