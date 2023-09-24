Kaspersky разработает безопасную ОС для смартфонов российских чиновников

Лаборатория Касперского объявила о скором выходе нового смартфона, который обещает быть безопасным и конкурентоспособным для госслужащих, заменяя iPhone. Основной акцент делается на безопасности устройства от киберугроз. Касперский уточнил, что компания разрабатывает операционную систему и программное обеспечение, а не собирается производить сам смартфон.

Смартфон будет иметь дополнительные защитные функции, такие как фильтр для определённых сайтов и контроль приложений. Это устройство, вероятно, будет базироваться на Android и сможет быть установлено на разные смартфоны. Однако эксперты сомневаются в успехе этой идеи, так как российские смартфоны сталкиваются с жёсткой конкуренцией китайских производителей и не выглядят привлекательными для массовых потребителей.

Запрет использования iPhone для госслужащих в России начал действовать прошлым летом, и с тех пор появились попытки создать альтернативные устройства. Однако конкуренты считаются пока нишевыми и имеют ограниченный рынок. Основное внимание уделяется вопросу безопасности критической инфраструктуры от киберугроз.