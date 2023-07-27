Kaspersky взял под крыло банкоматы и торговые автоматы под управлением Linux

Компания «Лаборатория Касперского» расширила свою защитную функцию продукта Kaspersky Embedded Systems Security для устройств на базе операционных систем Linux и Windows, таких как банкоматы, торговые автоматы, медицинское оборудование и другие. В компании отметили, что Linux становится все более популярной ОС, и прогнозируют значительный рост её использования, включая в России.

Однако, с расширением использования Linux, увеличивается внимание со стороны злоумышленников, которые разрабатывают новые вредоносные программы для этой ОС. За первое полугодие 2023 года «Лаборатория Касперского» зарегистрировала более 14,5 миллиона сетевых автоматизированных атак на Linux по всему миру и обнаружила 260 тысяч новых уникальных вредоносных файлов.

Директор управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России, Марина Усова, подчеркнула, что обычные антивирусные приложения не всегда подходят для защиты встроенных устройств, так как у них своя специфика и высокие требования к безопасности данных. Именно поэтому компания расширила своё специализированное решение Kaspersky Embedded Systems Security, чтобы оно также обеспечивало безопасность устройств на базе Linux.