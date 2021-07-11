Кастрация мужчин оказалась способом продлить их жизнь

Так, согласно опубликованным исследователями данным, кастрация баранов способствует продлению их жизни на 60%. Исследователи полагают, что такого эффекта можно добиться и у мужчин. Чтобы выяснить, как работает данный эффект на уровне ДНК, новозеландские ученые прибегли к помощи американского генетика Стива Хорвата. Отмечается, что последний разработал способ выявления биологического возраста с помощью анализа ДНК. Благодаря измерению биологического старения было зафиксировано, что кастрированные самцы стареют медленнее, чем некастрированные.

И этот эффект подтверждается и другими экспериментами на животных. В частности, с помощью кастрирования удалось продлить жизнь лабораторных грызунов, домашних кошек и собак.