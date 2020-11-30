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Катастрофа на Земле становится необратимой
Специалисты уже бьют тревогу
В сети появились результаты свежего исследования целой группы ученых из Японии, Южной Кореи, Китая, Швеции и США. Они гласят о том, что катастрофа на Земле, вызванная масштабными засухами и жарой, становится необратимой.
При этом специалисты отмечают тот факт, что они не в состоянии объяснить климатические изменения какими-либо естественными причинами, сообщает Science. В дальнейшем, если все продолжит двигаться в том же направлении, катастрофическое усиление станет необратимым.
Группа ученых выяснила, что климат начал становиться особенно жарким и засушливым лишь в последние 30 лет - с 90-х годов XX века. При этом ничего подобного не наблюдалось в течение последних 250 лет, что ведутся соответствующие записи. Именно взаимное усиление засухи и жары в Восточной Азии может стать началом необратимых изменений.