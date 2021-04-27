Наука и технологии
Сегодня в 18:31
Катер-беспилотник атаковал порт с помощью взрывчатки
Это уже не первая подобная атака на территории страны за последнее время
В сети появилась информация о свежем инциденте, произошедшем в Красном море. Катер-беспилотник, начинённый взрывчаткой, атаковал саудовский порт Янбу.
По данным Associated Press, властям Саудовской Аравии всё же удалось перехватить и уничтожить лодку-дрон. Очевидцы, находившиеся рядом с местом событий, заявили о клубах чёрного дыма, которые можно было наблюдать прямо с берега.
На данный момент нет никакой информации о том, кто именно стоял за атакой. Но издание уточнило, что ранее Саудовская Аравия неоднократно подвергалась нападениям боевого крыла хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»).
Так, ещё в конце марта 2021 года появились данные о пожаре в нефтяном терминале на территории страны. Тогда причиной в атаке также обвинили начинённого взрывчаткой дрона.