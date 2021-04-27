Катер-беспилотник атаковал порт с помощью взрывчатки

По данным Associated Press, властям Саудовской Аравии всё же удалось перехватить и уничтожить лодку-дрон. Очевидцы, находившиеся рядом с местом событий, заявили о клубах чёрного дыма, которые можно было наблюдать прямо с берега.

На данный момент нет никакой информации о том, кто именно стоял за атакой. Но издание уточнило, что ранее Саудовская Аравия неоднократно подвергалась нападениям боевого крыла хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»).

Так, ещё в конце марта 2021 года появились данные о пожаре в нефтяном терминале на территории страны. Тогда причиной в атаке также обвинили начинённого взрывчаткой дрона.