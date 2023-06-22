Катись, яблочко: в России создали сортирующую фрукты и овощи систему

Инженеры из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) разработали автоматический сортировочный комплекс для овощей и фруктов.

Рассчитан он прежде всего на сортировку сферических продуктов — например, яблок или картофеля. Сначала робот-перегружатель перенаправляет их в водный канал, по которому они транспортируются в модуль очистки. На этапе сортировки просушенные плоды просвечивают инфракрасным светом, чтобы выявить внутреннюю гниль. Отбракованные овощи и фрукты выгружаются в отвал.

Дальше на основе анализа снимков камеры компьютер идентифицирует их по массе и площади проекции. Плоды двигаются по трем потокам, каждый в отдельной чаше. Емкость опрокидывается напротив одного из 12 выходов и плод попадает в свой ящик.

Комплекс может обрабатывать до 10 тонн в час. Он позволит заменить дорогостоящие — их цена которых могла достигать €500 тысяч — иностранные системы, которые к тому же не обеспечивали заявленную производительность сортировки.

Опытный образец устройства уже собран, а первый промышленный экземпляр собирается. Индустриальные партнеры БГТУ им. В.Г. Шухова планируют испытать комплекс в заводских условиях до конца текущего года.