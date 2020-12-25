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Казахстан продолжил наращивать боевую мощь российскими истребителями Су-30СМ
Наш сосед получил новую партию воздушного оружия
ВВС Казахстана объявили о том, что армия страны продолжает наращивать боевую мощь. Для этого она закупает ещё больше российских многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Очередная партия боевых самолётов прибыла на Карагандинскую авиационную базу, совершив перелёт Иркутска, передаёт Today.kz. Стоит отметить, что в финальной точки путешествия, российские истребители встретили максимально торжественно. Для этого на авиабазу даже прибыл министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.
Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил.