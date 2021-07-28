Казахстан стал новой «столицей майнинга» после запрета добычи криптовалют в Китае

Наука и технологии
Вчера в 22:10
Казахстан стал новой «столицей майнинга» после запрета добычи криптовалют в КитаеИ заработать на этом могут не только частники
После того, как в Китае официально запретили майнинг, многое игроки криптовалютного рынка, чьи фермы расположены в Китае, начали рассматривать возможность переезда в другие страны. Например, владельцы майнинг-пула BTC.com решили перебираться в Казахстан из-за лояльности властей и дешевизны электроэнергии.
Как пишет портал Datacentremagazine, китайские криптобиржи уже регистрируются в международном финансовом центре «Астана» и скоро будут подключены к местным банкам. Это обеспечит легальную покупку криптовалют. К тому же Казахстан уже увеличил свою долю в мировом хешрейте с 4% до 7%.
Отметим, что обороты криптовалюты насчитывают миллионы долларов, и если Казахстан сможет освоить хотя бы 1% от ежедневного оборота, это обеспечит инвестиции в развитие государства и социального сектора.
И государство уже собирается заработать на криптовалютах. С 2022 года за расходование электричества для криптодобычи вводится комиссия в 1 тенге, что при нынешнем уровне потребления в 3,5 ТВт*ч составит 3,5 млрд тенге или 595 млн. рублей в год.