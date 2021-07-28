Казахстан стал новой «столицей майнинга» после запрета добычи криптовалют в Китае

И заработать на этом могут не только частники

После того, как в Китае официально запретили майнинг, многое игроки криптовалютного рынка, чьи фермы расположены в Китае, начали рассматривать возможность переезда в другие страны. Например, владельцы майнинг-пула BTC.com решили перебираться в Казахстан из-за лояльности властей и дешевизны электроэнергии.