Казахстан заблокировал онлайн-версию библиотеки им. Ленина

Основатель опубликовал скриншот с диаграммой “Яндекс - Метрики”, в которой демонстрируются все посещения электронной библиотеки за месяц по Казахстану. Проанализировав данную диаграмму, можно увидеть, что еще в прошлом месяце посетителей было около 6-10 тысяч в день, а начиная с 7 сентября количество посещений резко падает буквально до нуля, не поднимаясь выше на протяжении всей следующей недели.
На данный момент причина, по которой российскую электронную библиотеку заблокировали, неизвестна. Казахстанские читатели отметили, что данная проблема легко решается с помощью технологии vpn.