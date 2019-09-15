Казахстан заблокировал онлайн-версию библиотеки им. Ленина

Основатель опубликовал скриншот с диаграммой “Яндекс - Метрики”, в которой демонстрируются все посещения электронной библиотеки за месяц по Казахстану. Проанализировав данную диаграмму, можно увидеть, что еще в прошлом месяце посетителей было около 6-10 тысяч в день, а начиная с 7 сентября количество посещений резко падает буквально до нуля, не поднимаясь выше на протяжении всей следующей недели.