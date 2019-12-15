Казахстан займется производством вертолетов для России

Представители министерства отдельно отметили, что данное соглашение является логичным продолжением ранее достигнутых договоренностей между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В качестве площадки, на которой будет осуществляться сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика, выступит авиаремонтный завод № 405 в Алма-Ате.

”Поставка первой партии вертолетов ожидается уже в следующем году. В настоящее время заключены договоры на поставку восемь вертолетов с последующим увеличением их количества до 17 единиц в соответствии с требованиями заказчиков. Основными заказчиками является ряд государственных учреждений”, — уточнили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.