Наука и технологии
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Казахстан займется производством вертолетов для России
Причем данное решение является продолжением более давних соглашений между президентами двух стран
Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказала о том, что местная национальная компания "Казахстан инжиниринг", а также авиаремонтный завод № 405 в Алма-Ате совместно с "Вертолетами России" подписали новое соглашение, касающееся крупноузловой сборки вертолетов Ми-8/171 на территории республики.
Представители министерства отдельно отметили, что данное соглашение является логичным продолжением ранее достигнутых договоренностей между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В качестве площадки, на которой будет осуществляться сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика, выступит авиаремонтный завод № 405 в Алма-Ате.
”Поставка первой партии вертолетов ожидается уже в следующем году. В настоящее время заключены договоры на поставку восемь вертолетов с последующим увеличением их количества до 17 единиц в соответствии с требованиями заказчиков. Основными заказчиками является ряд государственных учреждений”, — уточнили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.