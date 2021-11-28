Казахстан закупился турецкими боевыми беспилотниками

В качестве покупателя выступила «Казспецэкспорт» — компанию создали в структуре Минобороны республики с целью проведения через неё закупок вооружения в интересах казахстанской армии.

На данный момент нет особых подробностей о сделке. Известно лишь, что до 2023 года ВВС Казахстана получат на вооружение 3 ударных беспилотника, 2 наземные станции управления и логистическую поддержку. В состав последней войдёт обучение операторов беспилотников, запчасти и документация.

Напомним, что разработка Anka началась чуть менее 20 лет назад — в 2004 году. Случилось это из-за отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator.