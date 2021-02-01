Казахстанцев разделят по цветам и ограничат доступ к общественным заведениям некоторым из них

Для реализации проекта, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Министерством здравоохранения страны было разработано приложение Ashyq, пишет Forbes. Именно его будут использовать в рамках контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.

Всего статусов будет четыре и разделены они будут следующим образом:

красный статус: человек ограничен в передвижениях, обязан соблюдать строгий режим домашней изоляции;

жёлтый статус: человек лишь частично ограничен в передвижениях, ему можно посещать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки не далее 500 метров от места, где он соблюдает режим домашней изоляции;

синий статус: у человека нет ограничений в передвижении, кроме мест, где необходимо иметь документ об отсутствии коронавируса;

зелёный статус: у человека также нет ограничений в передвижении, при этом он уже обозначен в базе данных как прошедший тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.

Ожидается, что с помощью этих статусов общественные заведения смогут оперативно выяснять, кого можно пускать внутрь, а кому вход запрещён.