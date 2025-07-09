Казахстанская Freedom Finance теперь в одном фонде с легендарными Goldman Sachs и Berkshire

Вес бумаг Freedom Holding в фонде — 1,22%. Примечательно, что в FXO, куда теперь входит Freedom, состоят такие мировые гиганты, как Interactive Brokers, Robinhood, Goldman Sachs, Coinbase, Bank of NY, Citigroup и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. И это одно из ключевых достижений.

Freedom Finance — вторая компания из Казахстана, чьи акции включены в американский биржевой фонд.

Включение акций холдинга в биржевой фонд FXO — очередной шаг компании к интеграции в глобальное финансовое сообщество. В 2019 году компания вышла на биржу NASDAQ, с тех пор стоимость акций выросла более чем на 900%, а в 2025 году капитализация Freedom достигла рекордных $10 млрд.

Попадание в FXO является успехом ещё и потому, что фонд отслеживает доходность сектора финансовых услуг в США. FXO опирается на методологию отбора AlphaDEX. Это означает, что учитывается не только размер и ликвидность компаний, но также динамика роста, включая ценовые показатели.

За последний год стоимость FXO выросла на 24%, причём фонд обогнал даже индекс S&P 500. В июне 2025 года фонду был присвоен инвестиционный рейтинг — «Покупать».

Очередной успех Freedom Finance — логичное продолжение предыдущего этапа работы, в результате которого в июне акции попали в индекс Russell 3000 — один из крупнейших индексов финансового рынка США. Russell 3000 охватывает большую часть американского инвестиционного спектра.

При этом акции Freedom показывают стабильную положительную динамику: с начала года бумаги выросли на 9%, за последние 12 месяцев — почти на 90%.

По словам основателя Freedom Finance Тимура Турлова, финансовые итоги 2025 года подтвердили намеченные цели и амбиции компании. Выручка холдинга выросла за год на 23% и составила $2,1 млрд, активы Freedom достигли $9,9 млрд, а чистая прибыль — $84,5 млн. И, несмотря на положительную динамику акций, успехи и высокую капитализацию холдинга, Турлов явлется сторонником стратегии реинвестирования в развитие компании.