Опубликовано 17 декабря 2024, 08:121 мин.
Казалось бы, причем тут Илон Маск? Новые власти США засекретят данные об авариях с участием «автопилота»Вот такая вот у них для своих граждан свобода...
В США обсуждается отмена требования о раскрытии данных об авариях с использованием автопилота, что может усложнить расследования и контроль безопасности таких систем.
Это особенно выгодно Tesla, так как компания отчиталась о более чем 1500 инцидентах, из которых 40 оказались смертельными.
Инициатива исходит от группы, связанной с переходной командой Дональда Трампа, а Илон Маск ранее высказывался за упрощение регулирования автономных технологий. Он также был назначен в комитет по повышению эффективности правительства.
Эксперты считают, что требование о раскрытии данных позволяет выявлять закономерности аварий и способствует улучшению технологий.
Однако Tesla считает это правило несправедливым, полагая, что её высокая прозрачность создаёт искажение восприятия.