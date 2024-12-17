Казалось бы, причем тут Илон Маск? Новые власти США засекретят данные об авариях с участием «автопилота»

Это особенно выгодно Tesla, так как компания отчиталась о более чем 1500 инцидентах, из которых 40 оказались смертельными.

Инициатива исходит от группы, связанной с переходной командой Дональда Трампа, а Илон Маск ранее высказывался за упрощение регулирования автономных технологий. Он также был назначен в комитет по повышению эффективности правительства.

Эксперты считают, что требование о раскрытии данных позволяет выявлять закономерности аварий и способствует улучшению технологий.

Однако Tesla считает это правило несправедливым, полагая, что её высокая прозрачность создаёт искажение восприятия.