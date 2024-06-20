Казанские учёные предложили способ снизить выбросы углекислого газа

Учёные из Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ), исследовали различные сорта яровых зерновых культур с целью выявить те, которые оказывают наименьшее влияние на уровень углеродных выбросов в атмосферу. Эта работа вписывается в концепцию «карбонового земледелия», направленную на увеличение запасов углерода в почвах за счёт оптимизированных агротехнологий.

Профессор Радик Сафин, руководитель исследования, отмечает, что из 19 изученных сортов яровой пшеницы только три («Иделле», «Тулайковская надежда» и «Злата») и один сорт ячменя из 14 оказались «углеродными поглотителями». Это значит, что эти сорта способствуют уменьшению количества углекислого газа в атмосфере.

Научные исследования показали, что среди изученных яровых зерновых культур наименьший углеродный след зафиксирован у «яровой тритикале» (0,39 кг CO2-эквивалента на 1 кг продукции), в то время как яровая пшеница демонстрировала более высокие показатели (в среднем 0,44 кг CO2-эквивалента на 1 кг). Отмечено также, что сорт сои «Самер 4» имеет минимальный углеродный след среди всех изученных видов сои (0,97 кг CO2-эквивалента на 1 кг зерна).

Эти исследования актуализируют необходимость оптимизации сельскохозяйственных практик с учётом их влияния на окружающую среду. Разработка и внедрение сортов сельскохозяйственных культур, которые меньше воздействуют на климат, являются важным шагом в сторону устойчивого развития агропромышленного комплекса.