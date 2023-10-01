Казанские учёные рассказали, почему гражданам не нужен 5G

Директор Института искусственного интеллекта и робототехники при Казанском федеральном университете, Дмитрий Чикрин, высказал мнение, что для обычных пользователей технология 5G в настоящее время не имеет существенной ценности. По его мнению, в повседневной жизни нет областей, где 5G было бы действительно необходимо. Важно отметить, что при использовании 4G пользователи уже имеют доступ к приемлемой скорости передачи данных, достигающей до 100 мегабит в секунду, а при расширенной версии 4G+ скорость может достигать 100-150 мегабит в секунду.

Что касается конкретных потребностей пользователей, для просмотра видео в формате Full HD с частотой кадров 60 в секунду требуется примерно 20 мегабит в секунду. Сравнив это с предельной скоростью 4G, которая составляет 100-150 мегабит в секунду, видно, что для большинства обычных пользователей технология 5G с её скоростью до 500 мегабит в секунду излишня.

Дмитрий Чикрин также отметил, что в России технологии 5G появились уже около четырёх лет назад, но на данный момент они применяются в основном для специфических нужд. Он подчеркнул, что некоторые из предложенных 5G-услуг скорее являются маркетинговыми ходами операторов связи, чем реальными потребностями пользователей.