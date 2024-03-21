Казанские учёные разработали недорогой способ очистки сточных вод

Казанские учёные разработали недорогой способ очистки сточных водС помощью холодной воздушной плазмы
Исследователи из Казанского федерального университета разработали новое устройство для очистки сточных вод. Это устройство использует холодную атмосферную воздушную плазму для обеззараживания воды. Оно создано магистрантами и аспирантами кафедры биомедицинской инженерии и искусственного интеллекта.
Холодная газоразрядная плазма может уничтожать микроорганизмы и различные загрязнения в воде. Этот метод очистки позволяет сократить время и затраты энергии. Оборудование компактно, легко интегрируется и работает бесшумно.
Профессор Макарим Нафиков отмечает, что новая технология обладает рядом преимуществ: она экологически безопасна, эффективна и экономична. Университет активно развивает эту и другие программы в рамках национального проекта «Наука и университеты». Это помогает повысить научный и образовательный потенциал университетов и привлечь талантливую молодёжь в научную сферу.