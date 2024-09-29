Казанские учёные создали программу с ИИ для изучения свойств материалов

Учёные из Казанского федерального университета (КФУ), создали программу, которая помогает определять физико-механические свойства различных материалов. Эта разработка основана на глубоком обучении и обещает стать полезным инструментом как в науке, так и в промышленности. Профессор Анатолий Мокшин и доцент Булат Галимзянов рассказали, что программа состоит из нескольких модулей, один из которых обучает нейронные сети на основе обширных данных о известных расплавах и твёрдых веществах.

Для обучения используются данные из платформы ITPhyMS, которая содержит актуальную информацию о физических свойствах материалов. Во втором модуле пользователи могут задавать состав вещества, выбирая нужные химические элементы и их концентрации, чтобы определить такие характеристики, как жёсткость, прочность и температура плавления. Это делает программу гибкой и адаптируемой под разные задачи.

Третий модуль решает обратную задачу: программа помогает определить, какие компоненты нужны для получения материалов с заданными свойствами. Это позволяет не только работать с уже известными соединениями, но и создавать новые материалы, которые можно будет синтезировать в будущем. Разработчики уверены, что их программа станет важным инструментом в научных исследованиях и поможет внедрять новые материалы с уникальными свойствами в промышленность.