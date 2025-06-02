Каждая четвёртая российская компания регулярно использует ИИ в работе

Искусственный интеллект активно входит в рабочие процессы российских компаний, как показало исследование «Авито Работа» и банка «Точка». Примерно 24% организаций уже используют ИИ, причём почти половина из них применяет технологии ежедневно, а треть обращается к ним несколько раз в неделю. Такой подход помогает бизнесу справляться с задачами быстрее и эффективнее.

Чаще всего ИИ внедряют в сферы транспорта и логистики (67%), гостиничного и ресторанного бизнеса (59%), банков (58%), торговли (56%) и медицины (55%). Основные задачи, которые компании решают с помощью ИИ, включают работу с клиентами, сбор данных для аналитики, оптимизацию процессов, вычисления и написание текстов. Примечательно, что обработка запросов и тексты занимают почти одинаковую долю: 32% и 31% соответственно.

По мнению специалистов, искусственный интеллект не заменит полностью человека, но может взять на себя рутинные задачи, что особенно важно в условиях нехватки сотрудников. Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы», отметил, что технологии ИИ открывают большие возможности для цифровизации процессов и упрощения работы, особенно в тех областях, где ручной труд занимает слишком много времени.