Наука и технологии
Сегодня 08:27
Каждая проданная PlayStation 5 принесет 170-долларовый убыток Sony
Это достаточно крупная сумма, даже для периода старта продаж консолей
Тот факт, что на старте жизненного цикла каждое новое поколение консолей убыточно, вряд ли для кого-то будет секретом. Но сейчас стали известны более точные цифры. Так, например, каждая проданная PlayStation 5 принесет 170-долларовый убыток Sony.
В связи со скорым запуском нового поколения по всему миру, японская корпорация вынуждена прибегнуть к использованию самолетов, сообщает ITHome. Делается это для того, чтобы обеспечить необходимый объем складских запасов. Учитывая, что ранее производители консолей для транспортировки использовали более дешевый морской транспорт, самолеты могут влететь Sony в копеечку.
К слову, именно данный метод перевозки грузов и сделал убыток японской корпорации столь огромным. Скажется ли это каким-либо образом на игроках в дальнейшем и как скоро компания представит удешевленную slim-версию новейшей консоли - пока неизвестно.