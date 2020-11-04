Каждая проданная PlayStation 5 принесет 170-долларовый убыток Sony

В связи со скорым запуском нового поколения по всему миру, японская корпорация вынуждена прибегнуть к использованию самолетов, сообщает ITHome. Делается это для того, чтобы обеспечить необходимый объем складских запасов. Учитывая, что ранее производители консолей для транспортировки использовали более дешевый морской транспорт, самолеты могут влететь Sony в копеечку.

К слову, именно данный метод перевозки грузов и сделал убыток японской корпорации столь огромным. Скажется ли это каким-либо образом на игроках в дальнейшем и как скоро компания представит удешевленную slim-версию новейшей консоли - пока неизвестно.