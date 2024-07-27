Каждая пятая игра из RuStore скачана москвичами

В июле Москва стала лидером по количеству скачиваний игр в официальном российском магазине RuStore, составив 20% от всех загрузок. Аналитики RuStore также отметили, что Ленинградская область заняла второе место с 8%, а Свердловская область — третье с 5%.

Москвичи предпочитают экшен-игры (16% от всех скачиваний), симуляторы (15%) и головоломки (10%). В этом году особенно вырос интерес к ролевым и детским играм — количество загрузок этих категорий увеличилось вдвое.

В июле в Москве самой популярной игрой стала Tank Blitz, её скачали 24,2% пользователей. Второе место заняла игра «Плюс Сити» с 14%, далее идут «Дурак Онлайн» (12,1%) и «Подземелье и Алмазы три в ряд» (9,4%). Замыкает пятёрку «Слово Пацана: Война Районов» с 7,1%.