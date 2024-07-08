Каждая пятая российская компания не использует защиту от DDoS-атак

Эксперты говорят, что многие компании недооценивают серьёзность DDoS-атак и начинают думать о защите только после того, как становятся жертвами таких нападений. В 2023 году количество контрактов на защиту от DDoS, заключённых на сумму 454 млн рублей, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о растущей потребности в защите от киберугроз.

Директор Servicepipe Данила Чежин рассказал журналу Forbes, что многие компании, считая, что защита от DDoS им больше не нужна, отключают её. Однако уже через несколько дней они сталкиваются с новыми атаками и вынуждены снова активировать защитные меры.

Анализ DDoS-Guard показывает, что в 2023 году бюджеты на защиту от DDoS в разных отраслях изменились. Например, доля расходов на защиту в энергетическом секторе выросла до 29%, в то время как в сфере информационных технологий она снизилась до 31%. Также наблюдается увеличение интереса к on-premise решениям защиты, что связано с установкой оборудования или программного обеспечения провайдера непосредственно в защищённой сети компании.

Руководитель Angara Security Денис Бандалетов подчёркивает, что последствия DDoS-атак часто недооцениваются, несмотря на их значительное увеличение как по мощности, так и по продолжительности с 2021 года. Спрос на защитные решения остаётся высоким, однако в крупных компаниях наблюдается повышенный интерес к on-premise системам из-за стратегии импортозамещения.