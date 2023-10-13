Каждая пятая российская компания не успеет перейти на отечественное ПО в срок

Каждая пятая компания с важными информационными системами столкнулась с проблемой перехода на российское ПО, как требует указ президента России, до 2025 года. Это следует из исследования, проведённого «К2 Кибербезопасность» и Anti-Malware.ru. Опросили 108 руководителей по IT и информационной безопасности российских компаний и госкорпораций.

Указ президента запретил использовать иностранное ПО на важных объектах информационной инфраструктуры, и сейчас многие компании не успевают перейти на отечественное ПО. Это вызывает трудности, и только 7% компаний уже перешли на российский софт, 14% находятся в завершающей стадии перехода. Важнейшими категориями софта, которые требуются для выполнения указа, являются межсетевые экраны, антивирусная защита, сетевое оборудование и средства криптографической защиты. Основной проблемой при переходе на отечественное ПО назвали подбор и закупку необходимого софта и оборудования.