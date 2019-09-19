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Каждого пятого ректора российских вузов поймали на плагиате

Высшая аттестационная комиссия закрыла глаза на плагиат
Сетевое сообщество “Диссернет” выложило доклад с результатами исследования, в котором приводятся данные о ректорах российских вузов, которые не брезгуют плагиатом. В работах 112 ректоров из 676 найдены заимствования и ссылки на непроверенные источники.

”Ректоры-плагиаторы наносят существенный косвенный ущерб экономике России, воспроизводя в своих университетах “специалистов”, терпимых к обману и нарушениям академической этики”, - говорится в опубликованном докладе “Диссернета”.

Создатели доклада отмечают, что в течении шести последних лет по причине плагиата было уволено всего четыре ректора. В сообществе также говорится, что все их действия, которые были предприняты для того, чтобы отозвать научные звания плагиаторов не увенчались успехом из-за взглядов Высшей аттестационной комиссии.

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