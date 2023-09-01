Каждого второго российского геймера открыто критикуют близкие за их хобби

Больше половины российских геймеров (58%) признались, что их критикуют из-за их увлечения видеоиграми, особенно их родители. Это следует из исследования XYZ School, которая занимается обучением в области геймдева.

Исследование также выявило, что большинство геймеров хотели бы, чтобы их близкие относились к их увлечению более понимающе. Некоторые надеются на нейтральное отношение (21%), другие хотели бы положительной оценки (17%), а ещё некоторые мечтают, чтобы их близкие видели в видеоиграх не только развлечение, но и пользу (20%).

Интересно, что некоторые геймеры хотели бы даже поделиться своим увлечением с близкими (10%). Важно отметить, что усилия некоторых близких понимания мира видеоигр привели к изменению их мнения в лучшую сторону (47%), но у других это не сработало (29%).