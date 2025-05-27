Каждый 3D-принтер оставляет уникальный след — ИИ научили распознавать его с точностью 98%

Этот след настолько уникальный, что искусственный интеллект может распознать не только модель, но и конкретный экземпляр устройства. И делает это с точностью 98%.

Команда под руководством профессора Билла Кинга обучила нейросеть на основе 9192 снимков, сделанных с объектов, напечатанных 21 принтером от шести брендов с четырьмя разными технологиями.

Достаточно было изображения одного квадратного миллиметра детали — и ИИ точно указывал, на каком именно принтере она была напечатана, даже если все настройки и материалы были идентичны.

Даже сам Кинг признался, что удивлен результатом: «Мы всё ещё в шоке. Два одинаковых принтера, те же материалы, те же параметры — а ИИ безошибочно различает их след».

Свежее открытие может радикально упростить контроль качества в производстве и сертификацию поставок.