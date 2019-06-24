Каждый четвертый студент потеряет возможность учиться в ВУЗе на бюджете

"В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс.. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно - до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м", - говорится в публикации.

Причем увеличение числа абитуриентов происходит по большей части не в связи с демографическим фактором, т.е. увеличением числа заканчивающих 11 класс школьников, а с ростом числа абитуриентов из-за рубежа.

Весной Министерство образования России сообщило об увеличении количества бюджетных мест по отдельным направлениям в 2020-2021 учебном году. В число льготных направлений вошли "Искусство и культура", "Гуманитарные науки" и "Науки об обществе". Общее же число бюджетных мест увеличивается более, чем на 8%.